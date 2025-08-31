Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / De qué murió David Sánchez Juliao: falleció, por coincidencia, en el Día del Periodista

De qué murió David Sánchez Juliao: falleció, por coincidencia, en el Día del Periodista

El destacado periodista y escritor falleció en horas de la mañana del 9 de febrero de 2011. De acuerdo con sus seres queridos, fue un deceso que no le provocó sufrimiento.