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Expediente Final: Expediente Final: Waldo Urrego, el legado del actor colombiano que brilló durante seis décadas

Waldo Urrego fue un destacado actor colombiano recordado por sus papeles de antagonista trabajó más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. El actor falleció a los 80 años en junio de 2026.

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Waldo Urrego fue un destacado actor colombiano recordado por sus papeles de antagonista trabajó más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. El actor falleció a los 80 años en junio de 2026.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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