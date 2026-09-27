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Expediente Final: Totó la Momposina: el legado de una vida dedicada al folclore y la cultura colombiana - CaracolTV

Totó la Momposina dejó una huella imborrable en la música colombiana al llevar los sonidos del Caribe y el folclore nacional a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en una embajadora de nuestras raíces.

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Totó la Momposina: el legado de una vida dedicada al folclore y la cultura colombiana

Expediente Final: Totó la Momposina: el legado de una vida dedicada al folclore y la cultura colombiana

Totó la Momposina dejó una huella imborrable en la música colombiana al llevar los sonidos del Caribe y el folclore nacional a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en una embajadora de nuestras raíces.

Por: Jorge Andrés Bernal
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