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Expediente Final: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió
Capítulo de Expediente Final de 4 de octubre de 2026: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió a los 17 días de nacido. Aquí, todos los detalles de su vida.
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Expediente Final: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición
41:47 min
Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición
42:39
Totó la Momposina: el legado de una vida dedicada al folclore y la cultura colombiana
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43:05
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Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición
Expediente Final: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición
La artista, que nació invidente, se hizo un campo en el vallenato, pese a las dificultades de la época. No obstante, perdió a su hijo, cuando él tenía apenas 17 días de nacido.
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Caracol Televisión
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4 de Octubre, 2026
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