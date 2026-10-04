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Expediente Final: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió

Capítulo de Expediente Final de 4 de octubre de 2026: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió a los 17 días de nacido. Aquí, todos los detalles de su vida.

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Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición

Expediente Final: Lucy González, ‘La cieguita de oro’, tuvo hijo que murió de desnutrición

La artista, que nació invidente, se hizo un campo en el vallenato, pese a las dificultades de la época. No obstante, perdió a su hijo, cuando él tenía apenas 17 días de nacido.

Por: Caracol Televisión
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