Expediente Final: Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano - CaracolTV A 5 años del crimen de Mauricio Leal y su madre, a manos de su hermano Jhonier, se revela qué ha pasado con sus bienes y su medio hermano habla desde la cárcel.