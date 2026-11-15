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Expediente Final: Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano - CaracolTV

A 5 años del crimen de Mauricio Leal y su madre, a manos de su hermano Jhonier, se revela qué ha pasado con sus bienes y su medio hermano habla desde la cárcel.

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Expediente Final: Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal, tras su asesinato y el de su mamá a manos de su hermano

A 5 años del crimen de Mauricio Leal y su madre, a manos de su hermano Jhonier, se revela qué ha pasado con sus bienes y su medio hermano habla desde la cárcel.

Por: Daniela Correa Grisales
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