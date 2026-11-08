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Expediente Final: Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses - CaracolTV
Amigos y familiares del periodista recuerdan su trabajo, cómo se volvió un referente en el periodismo y el duro momento de salud al que sobrevivió contra todos los pronósticos médicos.
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Expediente Final: Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses
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Amigos y familiares del periodista recuerdan su trabajo, cómo se volvió un referente en el periodismo y el duro momento de salud al que sobrevivió contra todos los pronósticos médicos.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
8 de Noviembre, 2026
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