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Expediente Final: Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses - CaracolTV

Amigos y familiares del periodista recuerdan su trabajo, cómo se volvió un referente en el periodismo y el duro momento de salud al que sobrevivió contra todos los pronósticos médicos.

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Expediente Final: Juan Guillermo Ríos, referente del periodismo, luchó por su vida: estuvo en coma cinco meses

Amigos y familiares del periodista recuerdan su trabajo, cómo se volvió un referente en el periodismo y el duro momento de salud al que sobrevivió contra todos los pronósticos médicos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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