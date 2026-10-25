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Expediente Final: Secuestro de los diputados del Valle: el testimonio del único sobreviviente de la tragedia - CaracolTV

El secuestro de los diputados del Valle del Cauca dejó una profunda herida en Colombia. En este episodio, Sigifredo López recuerda la tragedia que terminó con el asesinato de once de sus compañeros.

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Secuestro de los diputados del Valle: el testimonio del único sobreviviente de la tragedia

Expediente Final: Secuestro de los diputados del Valle: el testimonio del único sobreviviente de la tragedia

El secuestro de los diputados del Valle del Cauca dejó una profunda herida en Colombia. En este episodio, Sigifredo López recuerda la tragedia que terminó con el asesinato de once de sus compañeros.

Por: Jorge Andrés Bernal
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