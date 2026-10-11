Expediente Final: Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo - CaracolTV
Tras encontrar la felicidad en Colombia y formar una familia con los amigos que conoció en el país, el famoso chef murió en medio de circunstancias que siguen siendo cuestionadas por sus seres queridos.
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