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Expediente Final: Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo - CaracolTV

Tras encontrar la felicidad en Colombia y formar una familia con los amigos que conoció en el país, el famoso chef murió en medio de circunstancias que siguen siendo cuestionadas por sus seres queridos.

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Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo

Expediente Final: Las críticas del chef Kendon MacDonald lo hicieron llenarse de amigos y enemigos | Capítulo

Tras encontrar la felicidad en Colombia y formar una familia con los amigos que conoció en el país, el famoso chef murió en medio de circunstancias que siguen siendo cuestionadas por sus seres queridos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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