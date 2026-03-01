Publicidad

Expediente Final: Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto - CaracolTV

Se abre el ‘Expediente Final’ de Aniceto Molina, conocido como el ‘Tigre Sabanero’, uno de los grandes acordeonistas y cantautores de la música colombiana. Hizo parte de la agrupación ‘Los Corraleros de Majagual’, con la que llevó la cumbia a otro nivel.

43:26 min
Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto
43:23
Bayardo Ardila vivió con diálisis en su riñón y falleció tras intervenciones al corazón
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro
Luis Egurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
43:26
Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto

Por: Caracol Televisión
43:23
Bayardo Ardila vivió con diálisis en su riñón y falleció tras intervenciones al corazón
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro
Luis Egurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Capítulo: Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
43:26
Capítulo: Aniceto Molina, de Los Corraleros de Majagual, dejó la cumbia en alto