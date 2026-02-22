Expediente Final: Bayardo Ardila vivió con diálisis en su riñón y falleció tras intervenciones al corazón - CaracolTV Se abre el ‘Expediente Final’ de Bayardo Ardila; fue un actor colombiano reconocido por su gran talento en el cine, doblaje y televisión. Su personalidad dejó huella en sus colegas, ya que hasta en sus últimos días tenía humos.