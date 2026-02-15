Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Expediente Final: Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro - CaracolTV

Se abre el ‘Expediente Final’ de Guillermo Gaviria, secuestrado por las FARC en abril de 2002 durante una marcha simbólica por la paz. Fue asesinado en represalia por una misión de rescate y les enseñó ajedrez a sus captores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

45:28 min
Thumbnail
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro
Thumbnail
Luis Egurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
Thumbnail
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Thumbnail
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Thumbnail
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro

Expediente Final: Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro

Se abre el ‘Expediente Final’ de Guillermo Gaviria, secuestrado por las FARC en abril de 2002 durante una marcha simbólica por la paz. Fue asesinado en represalia por una misión de rescate y les enseñó ajedrez a sus captores.

Por: Caracol Televisión
|
Thumbnail
Luis Egurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
Thumbnail
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Thumbnail
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Capítulo: Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
Thumbnail
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
Thumbnail
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
Thumbnail
45:28
Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro