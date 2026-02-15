Expediente Final: Guillermo Gaviria falleció tras más de un año de secuestro - CaracolTV Se abre el ‘Expediente Final’ de Guillermo Gaviria, secuestrado por las FARC en abril de 2002 durante una marcha simbólica por la paz. Fue asesinado en represalia por una misión de rescate y les enseñó ajedrez a sus captores.