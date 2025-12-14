Publicidad

Expediente Final: Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad

Pablo Flórez, más conocido como el Juglar del Sinú protagoniza este capítulo de Expediente Final, sus familiares, amigos y admiradores hablan del legado que dejó en la música colombiana.

41:59 min
43:49
41:59
Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
43:49
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad