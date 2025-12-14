Publicidad
Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol
Caracol TV
/
Expediente Final
/
Capítulos
/
Expediente Final: Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
41:59 min
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
42:07
Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier
41:47
El accidente de Lucio España que casi lo aleja de las canchas
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
Expediente Final: Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
Pablo Flórez, más conocido como el Juglar del Sinú protagoniza este capítulo de Expediente Final, sus familiares, amigos y admiradores hablan del legado que dejó en la música colombiana.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
14 de Diciembre, 2025
