Expediente Final: Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte - CaracolTV Tras cuatro décadas de carrera, ‘El gallo de la Salsa’ falleció a los 65 años, dejando un vacío inmenso en el género. Lucho por varios años con problemas cardiacos y su partida conmocionó a sus seguidores y colegas.