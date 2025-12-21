Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo 41:59 Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad 43:49 Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte 42:07 Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo

Expediente Final: Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo Se abre el Expediente Final de Blas 'Michi' Sarmiento, apodado por muchos como el padre de la salsa en Colombia. Familiares y amigos recuerdan su diagnóstico de diabetes y sus últimos momentos de vida.