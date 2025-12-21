Expediente Final: Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo

Publicidad

Expediente Final: Blas 'Michi' Sarmiento 21 de diciembre| Capítulo - CaracolTV

Se abre el Expediente Final de Blas 'Michi' Sarmiento, apodado por muchos como el padre de la salsa en Colombia. Familiares y amigos recuerdan su diagnóstico de diabetes y sus últimos momentos de vida.

Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
42:07
Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier
Se abre el Expediente Final de Blas 'Michi' Sarmiento, apodado por muchos como el padre de la salsa en Colombia. Familiares y amigos recuerdan su diagnóstico de diabetes y sus últimos momentos de vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
42:07
Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier
Capítulo: El accidente de Lucio España que casi lo aleja de las canchas
41:47
El accidente de Lucio España que casi lo aleja de las canchas
42:08
Marlene Henríquez Lux, primera modelo colombiana que fue una sensación|Capítulo
Capítulo: Armando ‘El Piripi’ Osma
43:33
Armando ‘El Piripi’ Osma fue testigo de un milagro en su vida | Capítulo
