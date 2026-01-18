Publicidad

Expediente Final: Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo - CaracolTV

Expediente Final de Carlos Barbosa, actor emblemático de la TV colombiana. Inició en el teatro, marcó hitos con personajes memorables y falleció el 9 de octubre en Bogotá tras luchar contra el cáncer.

41:21 min
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo

Por: Daniela Correa Grisales
|
