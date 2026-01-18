Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol
Expediente Final: Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo - CaracolTV
Expediente Final de Carlos Barbosa, actor emblemático de la TV colombiana. Inició en el teatro, marcó hitos con personajes memorables y falleció el 9 de octubre en Bogotá tras luchar contra el cáncer.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Expediente Final
/
Capítulos
/
Expediente Final: Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
41:21 min
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Expediente Final: Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Expediente Final de Carlos Barbosa, actor emblemático de la TV colombiana. Inició en el teatro, marcó hitos con personajes memorables y falleció el 9 de octubre en Bogotá tras luchar contra el cáncer.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
18 de Enero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
41:59
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
43:49
Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
42:07
Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier
41:47
El accidente de Lucio España que casi lo aleja de las canchas
42:08
Marlene Henríquez Lux, primera modelo colombiana que fue una sensación|Capítulo
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Expediente Final
Expediente Final: Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: la premonitoria despedida de Tito Rojas antes de su muerte
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: hermano de Mauricio Leal reclama sus bienes y habla de Jhonier
Expediente Final
Expediente Final: El accidente de Lucio España que casi lo aleja de las canchas
Expediente Final
Expediente Final: Marlene Henríquez Lux, primera modelo colombiana que fue una sensación|Capítulo
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
GRAN ESTRENO
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series