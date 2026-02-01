Publicidad

Se abre el ‘Expediente Final’ de Luis Agurrola, el gigante del folclore colombiano que es recordado por ser el autor de canciones como ‘Ven conmigo’, ‘Sin saber qué me espera’, ‘Ilusiones’, y también por trabajar de la mano de artista de la talla de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Binomio de Oro, Jorge Celedón y más.

Expediente Final: Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces

Por: Marianella Chavarro Castro
|
