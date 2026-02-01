Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo 41:21 Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces

Expediente Final: Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces Se abre el ‘Expediente Final’ de Luis Agurrola, el gigante del folclore colombiano que es recordado por ser el autor de canciones como ‘Ven conmigo’, ‘Sin saber qué me espera’, ‘Ilusiones’, y también por trabajar de la mano de artista de la talla de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Binomio de Oro, Jorge Celedón y más.