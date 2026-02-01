Expediente Final: Luis Agurrola 1 de febrero - CaracolTV
Se abre el ‘Expediente Final’ de Luis Agurrola, el gigante del folclore colombiano que es recordado por ser el autor de canciones como ‘Ven conmigo’, ‘Sin saber qué me espera’, ‘Ilusiones’, y también por trabajar de la mano de artista de la talla de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Binomio de Oro, Jorge Celedón y más.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
41:21
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
Expediente Final: Luis Agurrola, la dupla de Diomedes Díaz que le hizo el quite a la muerte varias veces
Se abre el ‘Expediente Final’ de Luis Agurrola, el gigante del folclore colombiano que es recordado por ser el autor de canciones como ‘Ven conmigo’, ‘Sin saber qué me espera’, ‘Ilusiones’, y también por trabajar de la mano de artista de la talla de Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Binomio de Oro, Jorge Celedón y más.