Expediente Final: así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo

Capítulo Expediente Final Marta Traba: 25 de enero - CaracolTV

Se abre el Expediente Final de la crítica de arte y escritora Marta Traba, la primera directora del Mambo, quien murió poco después de despegar del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, de Madrid.

así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Por: Marianella Chavarro Castro
