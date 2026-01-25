Publicidad
Capítulo Expediente Final Marta Traba: 25 de enero
Se abre el Expediente Final de la crítica de arte y escritora Marta Traba, la primera directora del Mambo, quien murió poco después de despegar del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, de Madrid.
Expediente Final: así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Carlos Barbosa se negaba a dejar de actuar incluso estando enfermo
Blas 'Michi' Sarmiento pudo vencer el COVID 19, pero no el cáncer| Capítulo
Capítulo Expediente Final: Pablo Flórez murió dos veces, una en vida y la otra de verdad
así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Expediente Final: así fue como Marta Traba se enamoró de Bogotá y vivió como nómada por el mundo
Se abre el Expediente Final de la crítica de arte y escritora Marta Traba, la primera directora del Mambo, quien murió poco después de despegar del Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, de Madrid.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
25 de Enero, 2026
Expediente Final
Expediente Final
Expediente Final
Expediente Final
Expediente Final
Expediente Final
