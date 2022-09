¿La sombra del personaje? Brian Moreno dio más detalles sobre su rol en Entre Sombras

Cada noche después de La Voz Senior los televidentes se conectan con Entre Sombras, la nueva serie de Caracol Televisión que le apuesta a una gran cantidad de drama, acción, pero no deja de lado el romance.

Los protagonistas Margarita Muñoz. Flora Martínez y Rodrigo Candamil forman una división élite y juntos resolverán un impresionante número de casos que dejarán sorprendidos a más de un colombiano. Todo esto, mientras que también resuelven un triángulo amoroso entre ellos.

Por otro lado, hay personajes que, aunque no tienen un papel principal, también han recibido toda la atención del público. Este precisamente es el caso de los interpretados por Cony Camelo y Brian Moreno.

En los capítulos más recientes, Teófilo Mora, interpretado por este último ha tenido cambios en su vida, se comprometió y cada vez tiene una labor más importante en el equipo. Ahora, el actor reveló más detalles de su personaje en medio de una conversación con Caracoltv.com.

Allí el actor reveló en qué se parece a su personaje en la vida real y explicó que, al igual que Teo, como lo llama con cariño, Brian cree en la lealtad y en la capacidad de ser incondicional, dos cualidades que comparten por completo.

Por otro lado, el actor se sinceró y comentó cuál ha sido el consejo que ha cambiado su vida, reveló que este se lo dio su padre, el también actor Marlon Moreno, y se trata de ser fiel a si mismo, fiel a lo que siente y a lo que cree, el resto vendrá por añadidura. Según el actor, cuando esto no sucede, las cosas no funcionan, no se es feliz, ni se está tranquilo.

Finalmente, el actor invitó a sus seguidores a no perderse ni un solo capítulo de Entre Sombras, pues aseguró que “es un proyecto maravilloso” por lo que los televidentes pueden disfrutar de las actuaciones, la belleza de las actrices y el interés de los casos.