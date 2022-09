“En esta historia son protagonistas” Cony Camelo resaltó el papel de las mujeres en Entre Sombras

Entre Sombras tiene un elenco de primera, encabezado por Flora Martínez, Margarita Muñoz, Rodrigo Candamil, Patrick Delmas, Brian Moreno, Cony Camelo, entre otras celebridades que han tenido extensas carreras actorales.

Ahora, es precisamente esta última actriz quien en marco de una conversación con Caracoltv.com comentó que las mujeres de Entre Sombras son diferentes, “no están buscando al amor de sus vidas” y debido a esto la narrativa cambia bastante.

También puedes ver: ¿Es más peligroso un polígono o un triángulo amoroso?: Patrick Delmas responde

Publicidad

De la misma forma, aseguró que en esta historia “las mujeres son protagonistas”, y como claro ejemplo están Magdalena y Julia, quienes han aprendido a llevarse bien y tendrán algunos problemas por un triángulo amoroso con Iván.

“El ejercicio de ser mujeres dentro de la institución de policía da una perspectiva distinta a la que tienen los hombres”, esto es algo que se verá bastante en las historias y en la producción porque los personajes pasarán por estos dilemas. Además, confesó que es curioso, porque, así como la transformación está ocurriendo en la serie puede que esté ocurriendo también dentro de la institución misma.

La actriz no se quedó allí y agregó que la visión femenina aporta sabiduría ante diferentes circunstancias, y es que la perspectiva es muy diferente cuando se es madre, hija, pareja, amante, entre otras “todas estas dinámicas hacen que haya mucha más sabiduría a la hora de tomar una decisión o investigar, y creo que eso hace la diferencia con Entre Sombras”, afirmó.

Conoce más: ¿Qué hizo que Flora Martínez regresara a la actuación?

Por otro lado, afirmó que no hay nada que el amor no pueda atravesar, por lo que “entonces la rudeza del ser humano siempre va a tener un punto frágil y es la humanidad”. Por esta razón un triángulo amoroso es muy peligroso, pues se pierde todo y no hay un ganador, los corazones de todos resultan afectados.

Publicidad

Finalmente, la mujer invitó a todos a conectarse con Entre Sombras todas las noches, pues la producción está hecha con mucho cariño y “da una perspectiva de país y de mujer completamente distinta a la que tenemos”, finalizó afirmando que es un gran aporte a la sociedad y la institución que poco a poco se han transformado.