Capítulo 51 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 51 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Asiyé está con su “suegra” y le dice que debe esconderse porque viene la policía, ella lo hace y Eminé le confiesa que ya sabe lo que pasó. Asiyé cuenta la razón por la que huye de la ley.
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46:33 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 51: Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
44:11
Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
46:42
Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
46:44
Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
46:33
Capítulo 51
Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
Capítulo 51 El Juego de mi Destino: Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada
Asiyé está con su “suegra” y le dice que debe esconderse porque viene la policía, ella lo hace y Eminé le confiesa que ya sabe lo que pasó. Asiyé cuenta la razón por la que huye de la ley.