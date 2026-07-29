Capítulo 51 El Juego de mi Destino: Mahir decide contar toda la verdad a su madre, hermano y cuñada

Capítulo 51 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 51 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Asiyé está con su “suegra” y le dice que debe esconderse porque viene la policía, ella lo hace y Eminé le confiesa que ya sabe lo que pasó. Asiyé cuenta la razón por la que huye de la ley.