Capítulo 50 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 50 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Cemal habla con su suegra y le dice que es hora de que Helín sepa la verdad, pero ella lo amenaza y lo manipula para que le cuente sobre la enfermedad de su padre.
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44:11 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 50: Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
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Capítulo 49
el aniversario de Raci y Zahide termina de la peor manera
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Capítulo 48
Helín le dice a Asiyé que Cemal huye el mismo día cada año
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Capítulo 47
Uğur confiesa que reveló el secreto de su familia
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Capítulo 50
Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
Capítulo 50 El Juego de mi Destino: Nedret le dice a Cemal que no puede contarle la verdad a Helín
Cemal habla con su suegra y le dice que es hora de que Helín sepa la verdad, pero ella lo amenaza y lo manipula para que le cuente sobre la enfermedad de su padre.