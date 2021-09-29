En vivo
El Hijo Del Cacique
Capítulos

Últimos contenidos
Caronte da de baja a Silvia, Charly lo enfrenta y le reclama a Manín
Foto: Caracol Televisión
La Reina del Flow

Caronte da de baja a Silvia, Charly lo enfrenta y le reclama a Manín

Silvia intentó pedirle ayuda a Charly, él habló con Manín para que no dispararan, pero en un segundo Caronte accionó el arma y ella perdió la vida de inmediato. Tras este hecho, el artista se enfureció.

Yeimy tiene discusión con Cata y Charly al entrar a trabajar en Grey Shark
Foto: Caracol Televisión
La Reina del Flow

Yeimy tiene discusión con Cata y Charly al entrar a trabajar en Grey Shark

En primer lugar, Charly le pregunta a Yeimy la razón por la que entró a trabajar con Mike, si recientemente terminaron su relación. Posteriormente, Montoya le indica que lo hace por su carrera.

Grecia reveló qué hará con la moto que se ganó en el ‘Desafío’, ¿se la quedará?
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Grecia reveló qué hará con la moto que se ganó en el ‘Desafío’, ¿se la quedará?

Grecia, la más reciente eliminada del Desafío, estuvo en Preguntas a Muerte y respondió varias dudas sobre su vida. Además, aclaró qué pasará con la moto que se ganó y si sigue con su novio.

Maritza se entera de que Aldo contrató a Camila en la fundación y Salvador reacciona 
Foto: Caracol Televisión
La Influencer

Maritza se entera de que Aldo contrató a Camila en la fundación y Salvador reacciona

En medio de la reunión con los empresarios en Cartagena, Maritza se para de la mesa unos segundos y le muestra a Salvador el video que está circulando sobre la fundación y el cambio que hubo.

Salvador renuncia a la fundación de Maritza por aliarse con Aldo
Foto: Caracol Televisión
La Influencer

Salvador renuncia a la fundación de Maritza por aliarse con Aldo

Luego de que Maritza aceptara la propuesta de Aldo de ya no ser la imagen de la fundación, para que él tomara el control, Salvador se molestó con ella y le dijo que por eso se iba.

CONVIVENCIA (72).jpg
Desafío Siglo XXI

Quién quedó Sentenciado HOY en el Desafío: el miedo al Elegido definió la decisión

Gio, quien porta el Chaleco de Sentencia, escoge al que será su rival en el Box Negro y se deja guiar por lo que podría pasar si un hombre de Omega es el Elegido.

CONVIVENCIA (69).jpg
Desafío Siglo XXI

¿Rosa piensa en renunciar al Desafío?: su equipo “le hizo el feo” por una falla

Una mujer de Omega analiza lo que le pasó en el Box Azul y no puede contener el llanto. Además, habla con un compañero y sus declaraciones despiertan varias dudas.

Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Qué le pasó a Rosa en el ‘Desafío’ de Sentencia y Bienestar: Tina entró en desesperación

Omega había tomado la delantera en el Box Azul, pero cuando estaban en el momento de la definición, Gio, de Gamma, llegó rápido para ayudar a su equipo a ganar tras regresar del Cubo de los Eliminados por lesión de Juan.

Prueba de Sentencia y Bienestar
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Quién ganó la prueba HOY en el Desafío: una mujer puso a sufrir a sus compañeros

Con el regreso de Gio a Gamma por la lesión de Juan, los equipos se encuentran en el Box Azul para competir por el Bienestar. En la definición, una mujer resulta retrasando a su escuadra.

Gio regresó al Desafío y se puso el chaleco de sentencia:, esta es la razón
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Gio regresó al Desafío, pero se puso el chaleco de sentencia: esta es la razón

Gio, exparticipante de Gamma, recibe la llamada de Andrea Serna, donde le indica que volverá a la Ciudad de las Cajas. Mira acá su reacción y la bienvenida en su equipo.

Juan muestra cómo le quedó el dedo tras la lesión que tuvo en el Box Blanco en el ‘Desafío’
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Juan muestra cómo le quedó el dedo tras la lesión que tuvo en el Box Blanco en el ‘Desafío’

Tras salir del Desafío Siglo XXI, Juan, exintegrante de Gamma, habla del nudo que siente al no poder continuar en competencia; además, le dejó un mensaje a Katiuska, la capitana de Omega.

Juan revela la verdad detrás de su lesión en el ‘Desafío’: “No se lo conté a mis compañeros”
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI

Juan revela la verdad detrás de su lesión en el ‘Desafío’: “No se lo conté a mis compañeros”

Juan, el participante que tuvo que decirle adiós al Desafío, habló de su experiencia por el programa y cómo vivió su lesión en el dedo. Aunque no quería irse, desea que Gamma luche en cada prueba.

