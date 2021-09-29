-
Capítulo 73 El hijo del Cacique: Marisol sigue a Malena e intenta asesinarla
Luego de lograr escaparse de la justicia, la hija de Chavita decide perseguir a la doctora sin que se dé cuenta para acabar con su vida; sin embargo, cuando se dispone a dispararle, se percata de que la Policía está a punto de capturarla.
Capítulo 72 El hijo del Cacique: Malena y Patricia tratan de desenmascarar a Marisol
Las mujeres recurren a las autoridades para encontrar pruebas de Chavita y su hija que demuestren que durante largo tiempo han intentado perjudicar a la familia de Martín Elías.
Capítulo 71 El hijo del Cacique: Martín está preocupado por la seguridad de Malena
El cantante de música vallenata lleva a su novia hasta el consultorio médico y se percata del amplio esquema de seguridad que se encuentra en el lugar. La doctora, por su parte, le pide que reduzca al personal para poder hacer su trabajo sin restricciones.
Capítulo 70 El hijo del Cacique: Malena atiende un caso de maltrato infantil en su consultorio
La doctora recibe a un menor que presenta diferentes hematomas en la espalda producidos, supuestamente, por peleas callejeras con sus amigos; sin embargo, ella le asegura a Marisol que se tratan de golpes hechos por su padre.
Capítulo 69 El hijo del Cacique: Fanáticos asisten al funeral de Diomedes Díaz
Medios de comunicación, seguidores, familiares y amigos, se presentan en el funeral de 'El Cacique de La Junta' para agradecer por el legado musical que les dejó y para expresar sus más sentidas condolencias.
Capítulo 68 El hijo del Cacique: Con música vallenata, familiares y amigos despiden a Diomedes
Martín Elías se reúne junto a sus seres queridos para darle el último adiós a su padre como se lo merece. Durante el velorio, Constanza discute con otras mujeres que hicieron parte de la vida de 'El Cacique de La Junta'.
Capítulo 67 El hijo del Cacique: Chavita inaugura el centro médico del barrio en compañía de sus socios
La mujer agradece públicamente a Pulecio, sus hijas y Malena por haber decidido apostarle a la creación de un puesto de salud para los vecinos del sector.
Capítulo 66 El hijo del Cacique: Martín sorprende a Tata y Mateo en Miami
El cantante de música vallenata decide viajar hasta Estados Unidos para festejar la reconciliación con su esposa, por lo que invita a su familia a disfrutar de un día en el Parque de Orlando.
Capítulo 65 El hijo del Cacique: La vida de Martín corre peligro
Un sicario contratado por Marisol para hacerle daño al cantante de música vallenata y a su familia se infiltra en el estudio de grabación para conocer a detalle su vida y así lograr cumplir su objetivo.
Capítulo 64 El hijo del Cacique: Martín recibe una foto comprometedora de su esposa
La Tata es fotografiada junto a Caliche en medio de un abrazo, imagen la cual le envían anónimamente a Martín Elías con la intención de dañar su matrimonio.
Capítulo 63 El hijo del Cacique: Diomedes continúa muy grave de salud
Los médicos le informan a Rafael y a Martín que deberán practicarle una segunda cirugía a corazón abierto. La noticia de su estado de salud se hace pública y al centro de salud llegan todos los hijos de Diomedes quienes son desconocidos para los hermanos Díaz Acosta.
Capítulo 62 El hijo del Cacique: Martín Elías le pide un tiempo a la Tata
Dolido porque su esposa le ocultó lo de su trabajo con el Jilguero, el cantante le dice a su esposa que lo mejor es que ella se regrese a valle mientras él se ocúpale su papá y de tu trabajo en Bogotá.
