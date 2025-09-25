Dani, hermana de Tina, opinó sobre su decisión de rechazar dinero en el Desafío

La melliza eliminada del programa de Caracol Televisión concedió una entrevista para Día a Día en donde se pronunció sobre la decisión que tomó su hermana de no aceptar la plata que le ofreció la escuadra rosada a cambio de no entregar el Chaleco de Sentencia. Según mencionó en la transmisión, la Súper Humana hubiese actuado diferente si la suma de dinero en juego fuese más gruesa.

"De pronto si la oferta hubiera sido un poco más tentadora, donde hubiera beneficiado a todo el equipo; por ejemplo, 20 millones donde uno sabe que tiene seguro el arriendo, de pronto, no sé, hubiera cambiado la forma de la decisión en cuanto a si recibía o no esa propuesta", mencionó durante la transmisión.

Asimismo, calificó a la abogada como una persona racional, analítica y que no se deja llevar por las emociones, lo que aparentemente le funcionó para darse cuenta de que esta propuesta la beneficiaba a ella, pero no a sus compañeros en La Ciudad de las Cajas, lo que podía llegar a ser contraproducente.

Por qué le ofrecieron dinero a Tina en el Desafío

La situación tuvo lugar cuando Tina llegó a la casa Omega para entregar el Chaleco de Sentencia, pues Katiuska tomó la vocería en representación del grupo.

"Bueno, te tengo una oferta. Cuatro millones para que te lo lleves a Gamma y ahí sumamos platica. En serio tú dinos que sí, ¿tú lo tienes separado ya? (refiriéndose a Juan). Tu equipo no te va a decir que no. Tú puedes también decir que de pronto crees que es una misión de El Elegido y tú los cambiaste 'no, chicos, confíen en mí' y te la coges para ti, haces lo que tu quieras", mencionó.

Pese a que debatieron sobre un aumento de la oferta y se consideró entregar diez millones de pesos, el acuerdo no llegó a feliz término, pues Juan terminó asumiendo la temida prenda, por lo que deberá defender su cupo en el Box Negro del Desafío a Muerte.

