Catalina Gómez y Carolina Soto viajaron juntas: Conoce el destino al que fueron en familia

Catalina Gómez y Carolina Soto no dudaron en aprovechar el primer puente de noviembre en este 2024 para salir de Bogotá, viajar juntas, con sus respectivas familias, y así llegar recargadas para Día a Día .

Y es que los presentadores del matutino han demostrado que son bastante unidos entre sí y que su amistad no solo se queda en el set, sino que la han llevado a diversos aspectos de la vida cotidiana, pues a través de sus redes sociales se les ha visto compartir mucho.

Viaje de Catalina Gómez y Carolina Soto

Como una manera de empezar de la mejor manera noviembre, estas dos mujeres decidieron viajar al Eje Cafetero con sus familias y aprovechar tiempo con sus hijos, quienes tuvieron la oportunidad de hacer varias actividades.

Por medio de un video publicado por Catalina Gómez, en el que se muestra una compilación de las fotos que dejó este paseo de puente, es posible detallar que las presentadoras y sus seres queridos estuvieron en el Parque del Café y en recorridos para conocer más de este icónico grano.

En las imágenes se les pudo ver en atracciones extremas, en la piscina y aprendiendo sobre cómo se hace esta bebida insignia de nuestro país, por lo cual hubo momentos para compartir tanto en familia como entre amigas, ya que realizaron planes de todo tipo.

"Gracias Quindío por estos paisajes, ¡por este cielo!", escribió Catalina Gómez en su publicación de Instagram, la cual tiene más de tres mil 'Me gusta' y varios comentarios de los fanáticos de las presentadoras, quienes disfrutan ver esa relación entre ellas fuera del set.

Cuántos años tiene Carolina Soto y qué pasó con su papá

La empresaria y presentadora nació el 12 de mayo de 1985 en Cali, Valle del Cauca; por lo que para el 2023 tiene 39 años. Es hija de Juan Carlos Soto y Jackeline Cepeda. La mujer se ha mantenido muy reservada respecto al fallecimiento de su figura paterna; sin embargo, en una oportunidad se pronunció sobre este suceso a través de las plataformas digitales, lo que causó curiosidad entres sus fanáticos.

"La verdad yo no hablo casi de mi papá porque se murió cuando yo tenía siete años. Entonces en realidad no compartí mucho tiempo con él y por eso no hablo casi de él", expresó.