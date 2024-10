Presentadoras de Día a Día cantaron en el programa: Así se escuchan sus voces en vivo

En más de una oportunidad, los presentadores de Día a Día han demostrado estar a la vanguardia, pues han realizado actividades, especiales y han participado en eventos que demuestran por qué son el matutino preferido por los colombianos. Recientemente, Carolina Cruz , Carolina Soto y Catalina Gómez se robaron la atención de los televidentes al hacer una muestra de talento digna de admirar.

El hecho tuvo lugar teniendo en cuenta que este 22 de octubre hay cambio de etapa en La Descarga . Las conductoras del programa se vistieron de gala y expusieron todo su talento frente a los cuatro Mentores, quienes analizaron detenidamente tanto sus voces como su nivel de interpretación, factor fundamental para ser considerado como uno de los mejores de la competencia.

La primera en demostrar sus habilidades para el canto fue Soto, que hizo su propia versión junto a Maía del exitoso tema musical 'Niña bonita'. Aunque estaba feliz porque creía que lo había hecho bien, se llevó una gran sorpresa cuando Santiago Cruz le preguntó a modo de broma cómo aprendió y al mismo tiempo olvidó cantar. Sin embargo, todos destacaron su compromiso y valentía para subirse al escenario.

El turno después fue para Gómez, quien se encargó de aportar la dosis de melancolía al encuentro al interpretar 'Un amor de verdad' en compañía de Santiago Cruz. Luego de recibir halagos por su vocalización, Gómez se mostró dichosa de haber podido vivir esta experiencia como cualquier otro participante.

Finalmente, Carolina Cruz cerró con broche de oro la jornada, pues no solo cantó, sino que también bailó al ritmo de 'Locos demente' y de Gusi. La también modelo recibió comentarios positivos por parte de los expertos, que afirmaron que, a pesar de que no sabe mucho sobre música porque no es su oficio, logró sacar una muy buena presentación.

Los usuarios de Internet, por otro lado, se mostraron emocionados por esta muestra artística y aseguraron estar divertidos con este tipo de ejercicios.

