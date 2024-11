Así fue como Carolina Cruz lidió con un fuerte duelo: "Todavía no lo puedo superar"

Por medio de su videopodcast 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad', Carolina Cruz aprovechó para sincerarse ante sus seguidores con respecto a esos amores que marcan para toda la vida, los cuales para ella han sido dos perritos que la acompañaron en importantes momentos.

Inicialmente, la presentadora de Día a Día, recordó a 'La Chiqui', una perrita que tuvo desde sus 17 años y que se convirtió en algo de lo más preciado para ella.

"Fue ese primer amor que me contagió de tantas alegrías, sobretodo sentirme acompañada y protegida", confesó durante el videopodcast.

Con un nudo en la garganta y llorando, Carolina Cruz resaltó que su muerte fue uno de los momentos que más la han marcado en la vida: "fue perder a ese ser especial que compartía conmigo todos los días, dormíamos las dos entrepiernadas".

Al contar esta historia, la presentadora aseguró que la perrita le despertó su instinto maternal y que le mostró la vida de una manera diferente y un amor real, que no espera nada a cambio.

Sobre lo que pasó con la peludita, la caleña destacó que ella tenía displasia de cadera desde que nació y por eso los últimos años fueron muy complicados porque tenían que ponerle una sábana por debajo cuando la sacaban al parque para poderla levantar luego de que hacía sus necesidades.

En medio de su triste relato, pues no pudo evitar una oleada de emociones al recordar este momento, Carolina Cruz confesó que piensa que 'La Chiqui' pensó en ella hasta en el instante de morir, ya que sabía que a ella le iba a costar mucho presenciar dicha situación, razón por la que falleció justo cuando ella estaba en un viaje laboral y la había dejado con su madre, quien la llevó al veterinario por una complicación.

La perrita murió cuando tenía 14 años, en los cuales estuvo al lado de la presentadora, por lo que la caleña vivió un inmenso dolor al enterarse de la noticia, puesto que no pudo dejar de lado su trabajo para lidiar con el duelo. Asimismo, enfatizó en que se prometió que no iba a volver a tener un animal de compañía: "todavía no lo puedo superar, es complejo para mí".

No obstante, esta especie de juramento se vio interrumpido luego de que 'Dandy', el perro de Lincoln Palomeque llegara a su vida y la volviera a enamorar, en especial cuando él fue el primero en darse cuenta de su embarazo, pues para dicho momento estaba en camino Matías.

Al notar la relación tan amorosa que se creó entre el peludo y su hijo, Carolina Cruz no pudo evitar formar un vínculo con este animal de compañía, motivo por el que al verlo entrar a su vejez quiso evitarle los dolores.

Frente a esto, confesó que había preparado a su hijo Matías para que enfrentara la muerte de 'Dandy', explicándole que por su vejez pronto iba a partir al cielo.

Más allá del dolor y para acabar con este episodio, la presentadora de Día a Día comentó que sus pequeños, principalmente el mayor, son amantes de los animales como ella y que en un futuro estaría dispuesta a tener otro peludito en su casa.