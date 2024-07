Carlos Calero coqueteó con Carolina Cruz como Pedro el Escamoso: ¿La enamoró con la mirada?

Pedro el Escamoso es un personaje que ocupa un lugar especial en el corazón de los colombianos, pues marcó a varias generaciones desde que se emitió en 2001 y revolucionó con sus aventuras e icónicas frases. Es por esto que muchos están a la expectativa de ver la segunda temporada, incluido Carlos Calero, presentador de Día a Día.

El barranquillero se dejó llevar por su emoción ante el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca, el cual se dará el próximo 16 de julio y por eso se le midió a imitar una conquista tal como lo habría hecho el mismísimo Mompirri.

Mira también: ¡El espíritu de Pedro Coral se apodera de Iván Lalinde! Ahora se siente como un 'Mompirri'

Estando en el estudio de Día a Día y entregando lo mejor de sí mismo para este sketch, Calero se quedó mirando a su compañera de set, Carolina Cruz, quien se encontraba utilizando su celular.

Inmediatamente, se escucharon varias frases icónicas de Mompirri y nuestro presentador entró en personaje con todos los juguetes, pues hizo múltiples caras graciosas, expresó sus emociones y mucho más.

Publicidad

"De entrada yo veo a esa mujer, a esa mujer gloriosa parada al lado mío y yo que le lanzo la mirada 35 corta y tin, le pico el ojo. Ay, no, quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella. No acaba de llegar cuando ya me había enamorado, pero yo sabía que mi mirada la había matado y que de mí nunca se iba a olvidar", es lo que se escucha mientras Carlos actúa.

No te pierdas: Carlos Torres se le midió a bailar ‘El Pirulino’ de Pedro, el Escamoso, ¿tiene talento?

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el Escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Publicidad

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.