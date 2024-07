El 'Pato' Velásquez y Susy López se dejaron contagiar por la fiebre de Pedro el Escamoso

Cada vez estamos más cerca del gran estreno de la segunda temporada de Pedro el escamoso, y los colombianos están a la expectativa de ver qué sucederá para los personajes, más específicamente para el icónico 'Mompirri' y su hijo, cuyas frases siguen ocupando un lugar especial en la mente de muchos televidentes.

Para continuar calentando motores, varios talentos de Caracol Televisión se dejaron llevar por la emoción que les causa ver al protagonista y justamente el humorista El 'Pato' Velásquez quiso darle vida a uno de los diálogos más icónicos de este personaje tan querido.

Mirando fijamente a la actriz Susy López, el 'Pato' se puso en las botas de Pedro para recordar un diálogo que parece ser infalible al intentar conquistar a las mujeres; además, le sumó sus tan características expresiones faciales que también resultan "matadoras" para más de una.

"De entrada yo veo a esa mujer, a esa mujer gloriosa parada al lado mío y yo que le lanzo la mirada 35 corta y tin, le pico el ojo. Ay no, quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella. No acaba de llegar cuando ya me había enamorado, pero yo sabía que mi mirada la había matado y que de mí nunca se iba a olvidar".

Lanzamiento de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio a las 9:30 P.M. y entérate de cómo sigue esta historia. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!

Iván Lalinde se parece al protagonista de Pedro, el Escamoso

Uno de los presentadores de la casa que más ha dado de qué hablar en redes sociales por su afición a esta producción es Iván Lalinde, quien les mostró a sus fanáticos cómo se prepara en el camerino para aparecer frente a las cámaras del programa Día a Día.

El conductor del programa aparece frente al espejo halagando su estado físico y haciéndose cumplidos muy al estilo de Pedro Coral, lo que dio mucho de qué hablar entre los usuarios de Internet.

“Qué cutis, Dios mío, qué cutis. Papá Dios, usted conmigo se sobró, viejo. Qué pinta, qué estilo, qué estampo. Sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”, se le escucha decir a Lalinde con la voz de Coral.