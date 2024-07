Carlos Vargas intentó conquistar a Iván Lalinde al mejor estilo de Pedro, el Escamoso

Cada vez falta menos para el gran estreno de la nueva temporada de Pedro, el Escamoso, el 16 de julio por eso, el talento de Caracol Televisión se está preparando para el tan esperado regreso del ‘Mompirri’ y lo han hecho de la mejor manera, esto incluye a Carlos Vargas.

El presentador de La Red se le midió a cumplir un reto en el que tuvo que llamar a Iván Lalinde, que además de ser su colega de trabajo, también es un buen amigo, Entre risas, Vargas empezó a usar las mejores frases de Pedro Coral y el trabajador de Día a Día nunca se dio cuenta.

El primer comentario que le hizo fue: “Lo que Dios no me dio en plata, me lo dio en presencia”, algo que su compañero no cuestionó, e incluso le preguntó si era que estaba muy bello. Por otro lado, cuando le mencionó: “por qué no me presta un billetico, es que ando más pelado”, la reacción fue preguntar la razón por la que no tenía dinero.

Luego de esto las frases se pusieron más románticas y Vargas se atrevió a decirle: “Eres el sol que ilumina mi cielo y el motivo de mis suspiros”, además insinuó que si el amor fuera un delito pasaría sus días en la cárcel junto a él.

Fue entonces cuando Lalinde le confesó que no entendía de qué se trataba la llamada e incluso aceptó que se estaba asustando un poco con lo que su amigo le decía, por eso el presentador de La Red le puso punto final invitándolo a ver la nueva temporada de Pedro, el Escamoso. Finalmente se burló de él y celebró que no tuvo ni la más mínima sospecha de que estaba siendo víctima de una broma: “no me las pilló, si vio”, dijo entre risas.

Iván Lalinde se parece al protagonista de Pedro, el Escamoso

Uno de los presentadores de la casa que más ha dado de qué hablar en redes sociales por su afición a esta producción es Iván Lalinde, quien les mostró a sus fanáticos cómo se prepara en el camerino para aparecer frente a las cámaras del programa Día a Día.

El conductor del programa aparece frente al espejo halagando su estado físico y haciéndose cumplidos muy al estilo de Pedro Coral, lo que dio mucho de qué hablar entre los usuarios de Internet.

“Qué cutis, Dios mío, qué cutis. Papá Dios, usted conmigo se sobró, viejo. Qué pinta, qué estilo, qué estampo. Sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”, se le escucha decir a Lalinde con la voz de Coral.

Por su parte, los mensajes de sus admiradores en el Instagram del canal han causado gracia, ya que la mayoría ríen con las ocurrencias de este personaje que se dio a conocer en 2001 y el carisma que caracteriza al integrante de la familia del matutino.