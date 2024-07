¿'El Gato' se parece a Pedro, el Escamoso?: El presentador piensa como este personaje

Cada vez falta poco para el lanzamiento de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, por lo cual todos los colombianos ya están en modo Pedro Coral y con la expectativa de divertirse con las ocurrencias de este personaje, el cual sin duda ha dejado una huella en nuestro país, pues a pesar de que han pasado 20 años, sus bailes y sus frases se han convertido en una insignia de generación en generación.

Es por ello que el talento de Caracol Televisión no se queda atrás y al parecer se están dejando contagiar de toda esta alegría y particularidad que trae la nueva parte de esta trama, razón por la que reviven un de los diálogos más recordados.

Te puede interesar: ¡El espíritu de Pedro Coral se apodera de Iván Lalinde! Ahora se siente como un 'Mompirri'

'El Gato', de Sábados Felices, se inspira en Pedro, el Escamoso

Así como Iván Lalinde, Carlos Giraldo y Carolina Soto, el presentador de Sábados Felices se pone frente a un espejo y deja que los pensamientos de Pedro Coral lleguen a su cabeza para sentirse más atractivo que nunca y demostrar esa misma seguridad que tiene el personaje de la icónica producción.

Al ver al 'El Gato' escuchamos este audio de fondo mientras que él no duda en dar lo mejor de sí: "qué cutis, Dios mío. Papá Dios, usted conmigo se sobró mi viejo. Qué pinta, qué estilo. Sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia".

Conoce más: Juan Carlos Arango y Miguel Varoni: así fue volver a trabajar juntos en Pedro, el Escamoso

Publicidad

En el video, el presentador tiene un traje azul con camisa blanca y corbata café, mientras que muestra su mejor perfil, destaca su rostro, se acomoda la ropa, sonríe y se contempla a la vez que da gracias por esas bendiciones que, al estilo de Pedro, el Escamoso, ha recibido.

Lee también: ¿Carolina Soto se convirtió en 'Mompirri'? La presentadora se une a la fiebre por Pedro, el Escamoso

Publicidad

Lanzamiento de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio y entérate de cómo sigue esta historia. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el Escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.