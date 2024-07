¡El espíritu de Pedro Coral se apodera de Iván Lalinde! Ahora se siente como un 'Mompirri'

¡El tiempo de espera para el gran estreno de Pedro, el Escamoso 2 se reduce! Cada vez son más los famosos de Caracol Televisión que se dejan contagiar por la fiebre de Pedrito Coral (Miguel Varoni), que llega este 2024 más recargado que nunca junto a su hijo Pedrito Jr., que en esta oportunidad será interpretado por Carlos Torres.

Uno de los presentadores de la casa que más ha dado de qué hablar en redes sociales por su afición a esta producción es Iván Lalinde, quien les mostró a sus fanáticos cómo se prepara en el camerino para aparecer frente a las cámaras del programa Día a Día.

El conductor del programa aparece frente al espejo halagando su estado físico y haciéndose cumplidos muy al estilo de Pedro Coral, lo que dio mucho de qué hablar entre los usuarios de Internet.

“Qué cutis, Dios mío, qué cutis. Papá Dios, usted conmigo se sobró, viejo. Qué pinta, qué estilo, qué estampo. Sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia”, se le escucha decir a Lalinde con la voz de Coral.

Por su parte, los mensajes de sus admiradores en el Instagram del canal han causado gracia, ya que la mayoría ríen con las ocurrencias de este personaje que se dio a conocer en 2001 y el carisma que caracteriza al integrante de la familia del matutino.

¿Carolina Soto se convirtió en Pedro, el Escamoso?

Justamente para prepararse para el tan esperado lanzamiento, Carolina Soto, presentadora de Día a Día, nos permitió ingresar a su camerino y dejó en evidencia que repite las mismas palabras que Coral cuando se mira en el espejo. ¡Es una de sus frases icónicas!

Pero allí no termina su momento de amor propio, pues complementa el momento explicando que su belleza no es solo física, pues tiene una actitud arrolladora, tal como el protagonista de la producción.

