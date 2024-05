Iván Lalinde hizo una emotiva publicación para honrar a su mamá fallecida hace más de un año

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la farándula nacional y a lo largo de su carrera ha hecho parte de diferentes producciones nacionales. Su carisma y personalidad han desencadenado el cariño de los colombianos.

Actualmente comparte junto a Carolina Soto, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas en el programa matutino Día a Día. De hecho, hace poco se robó la atención por su interacción con Beba, expulsada del Desafío 2024.

Debido a su constante aparición en los medios del país, en sus redes sociales su número de seguidores aumenta con frecuencia y en Instagram ya cuenta con más de 800 mil fanáticos que comentan sus posts y están atentos a sus historias.

Iván Lalinde habló de su mamá

En marco de la celebración por el Día de la Madre, el presentador no podía no recordar a “Doña Tere”, su progenitora, una mujer que también se ganó el cariño del público y que, desafortunadamente, falleció el 22 de diciembre del 2022 a los 92 años.

Un carrusel con 10 fotografías fue la manera en la que el anfitrión honró a la mujer, le agradeció y le envió un emotivo mensaje que emocionó a sus fanáticos. En la primera de estas instantáneas se puede leer: “Gracias mamá ❤️”.

De la misma forma, en el texto con el que acompañó estas imágenes Lalinde se sinceró y escribió: “Aunque duele mucho saber que no está ahí para ir a abrazarla y consentirla, como dice una de sus canciones favoritas, ‘siempre hay alguien que nos quiere y siempre hay alguien que nos cuida’”, la melodía se trata de ‘Esta vida’ de Jorge Celedón.

Finalmente dice: “Sí, nunca estamos solos. ❤️ Gracias mamá”, los comentarios no se han hecho esperar, incluso los de algunas figuras públicas como Yaneth Waldman, Carolina Soto, Ronald Mayorga, Coraima Torres, entre otros, además de sus seguidores.

Despedida de Iván Lalinde y su mamá

Por medio de su cuenta de TikTok, el presentador publicó un video en el que aparece su madre días antes de que muriera. Todo se dio debido a un viaje que él realizó en la ciudad de Medellín por trabajo y aprovechó para ir a saludarla.

En el post se puede ver cómo él llegaba a despedirse de ella, quien en ese momento se encontraba dormida, pero al escucharlo se despertó a decirle “Chao mijo” y le dio su bendición. En la descripción del video escribió unas palabras: "el 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo… Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazo".

"Estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo de siempre: ¡Te amo! Ese día nos despedimos... Ella entre sueños me dio la bendición y me dio su amor, 9 días después... se fue, se fue con Dios", relató Iván Lalinde.

