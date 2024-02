“Llevamos más de 11 años juntos”: Iván Lalinde habla de su historia de amor con Irene

Iván Lalinde es uno de los presentadores colombianos más queridos por el público, tanto cuando hace parte deDía a Día como en este momento, que es el Host deLa Voz Kids junto a Laura Tobón, con quien forma una maravillosa dupla.

A través de sus redes sociales muchos están pendientes de cada una de sus publicaciones, esto, a pesar de que no es muy abierto con su vida privada, aunque sí habla constantemente sobre los recuerdos de su mamá y cómo no “las Doñas”, sus gatas.

Te puede interesar:Iván Lalinde aprende un poco de lengua de señas en La Voz Kids, ¿cuál es el motivo?

Lo cierto es que muchos cuestionan sobre la vida sentimental del paisa y pese a que este es un tema del que no comenta en absoluto, sí aprovechó el Día de San Valentín para hacerle un homenaje a una de las mujeres más importantes de su existencia, se trata de Irene.

Quienes conocen al presentador saben que ella es una de sus mascotas, sin embargo, tiene una historia que para nada es común y que ha hecho que todo sea más especial en su proceso junto a su dueño, ya que Lalinde le ha dedicado parte de su vida.

Publicidad

La razón es que su gata es ciega, así lo comentó en un escrito publicado en sus plataformas digitales donde relató cómo ha sido su linda historia de amor, desde el momento en el que la conoció, hasta la actualidad, pues sigue siendo una de las integrantes más importantes de su vida.

“Llevamos más de 11 años juntos, tiempo de mucho aprendizaje, de conocernos. Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces”, inició el texto y continuó explicando que el lugar en el que se la dieron “fue irresponsable”, esto, debido a que nunca le comunicaron todos los problemas de salud que tenía su mascota.

“La gatica blanca de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa”, continuó escribiendo.

Publicidad

Iván Lalinde hizo énfasis en que nunca nadie le dijo nada sobre estas condiciones físicas y poco después descubrió que varias familias habían adoptado a Irene, pero la devolvieron nuevamente en la veterinaria debido a su temperamento, pues era muy brava y no se dejaba acariciar.

Sobre el proceso de adopción escribió: “esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes. Si este sitio hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una, sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo”.

Finalmente, en su hogar descubrieron que su mascota en realidad es dulce, tierna y amorosa con quienes conoce y actualmente es parte de su familia junto a su otra gata, llamada Abril y a las dos las presume con frecuencia en sus redes.

Lee más:Iván Lalinde, de La Voz Kids, siente admiración por el esfuerzo que hacen los papás de los niños