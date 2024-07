Tato intentó ligar con Piroberta al estilo Pedro, el Escamoso: "bella esa mujer"

Cada vez son más las personas que se dejan llevar por la fiebre de Pedro, el Escamoso, la producción que fue lanzada en 2001 y que regresa este 2024 con su segunda temporada, que tendrá como protagonistas a Miguel Varoni (Pedro Coral) y Carlos Torres, que dará vida a Pedrito Jr.

A propósito de la expectativa que este estreno ha causado en redes sociales, Tato y Piroberta, personajes de Sábados Felices, decidieron pronunciarse sobre el tema y qué mejor forma de hacerlo que como más se les facilita: Con humor.

En esta oportunidad, el muñeco de ventrílocuo dejó que el espíritu de Pedro Coral se apoderara de su cuerpo para sacar a relucir sus habilidades a la hora de conquistar el corazón de su compañera de set, quien estaba distraída mirando su celular.

“Uy, de entrada, es bella esa mujer, esa mujer gloriosa parada al lado mío y yo que le lanzo la mirada 35 corta y tin, le pico el ojo. Ay, no, quien la ve tan presumida si anoche bailé con ella. No acababa de llegar cuando ya me había enamorado”, expresó Tato.

Pese a sus esfuerzos, el mono no logró llamar la atención de su colega, pues ella estaba muy concentrada revisando el dispositivo: “pero yo sabía que mi mirada la había matado y de mí nunca se iba a olvidar”, finalizó el humorista.

'El Gato', de Sábados Felices, también se inspiró en Pedro, el Escamoso

Así como Iván Lalinde, Carlos Giraldo y Carolina Soto, el presentador de Sábados Felices se puso frente a un espejo y dejó que los pensamientos de Pedro Coral llegaran a su cabeza para sentirse más atractivo que nunca y demostrar esa misma seguridad que tiene el personaje de la icónica producción.

Al ver al 'El Gato' escuchamos este audio de fondo mientras que él no dudaba en dar lo mejor de sí: "qué cutis, Dios mío. Papá Dios, usted conmigo se sobró mi viejo. Qué pinta, qué estilo. Sumercé lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia".

En el video, el presentador tenía un traje azul con camisa blanca y corbata café, mientras que mostraba su mejor perfil, destacó su rostro, se acomodó la ropa, sonrió y se contempló a la vez que dio gracias por esas bendiciones que ha recibido.