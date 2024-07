Tu Tormento llama a una compañera de La Kalle para decirle piropos de Pedro, el Escamoso

Sin duda alguna, Pedro, el Escamoso ha marcado a varias generaciones de colombianos con sus particularidades, sus dichos y su estilo, por lo cual este personaje sigue estando en el corazón de los televidentes, quienes pronto verán capítulos nuevos y seguirán de cerca la historia de este icónico hombre.

Es por ello que varios fanáticos, incluyendo al talento de Caracol Televisión, se han encargado de revivir sus diálogos y sus bailes, razón por la que en esta oportunidad Tu Tormento, locutor de La Kalle, no quiso dejar pasar esta tendencia por alto.

Tu Tormento, de La Kalle, dice piropos de Pedro, el Escamoso

A la espera del estreno de la segunda temporada de esta producción, el locutor de La Kalle se pone en modo 'Mássimo' para hacerle una llamada a Paty, su colega, y dejarla bastante perdida con una conquista como lo haría Pedro Coral.

Al contestarle la llamada, él no piensa para de inmediato responderle: "si la belleza fuera pecado, mi vida linda, tú tendrías cadena perpetua mi amor, ¿me oíste?". Sin siquiera un saludo o una introducción a la conversación, este talento se le mide a dejarse llevar por los piropos al estilo de Pedro, el Escamoso.

Luego de esas palabras iniciales, Tu Tormento sigue con el repertorio con las siguientes oraciones: "por lo que más quieras, mi 'Mompirri', mi belleza, no se despegue del Divino Niño" y "un verdadero 'Mompirri', o mas bien el amor como tú, sabe tratar a una dama, que es lo que hago yo contigo mi vida linda".

Ante todos estos piropos, Paty lo único que dice, casi que preocupada, es: "ay, ¿qué te pasa?". Ante esto, el locutor de La Kalle no puede evitar reírse y mencionarle que en su llamada no hay nada raro, pues solo son cosas que le nacen expresarle, que le llegan al alma y que por ese motivo se las quiere transmitir al estilo de Pedro, el Escamoso. No obstante, ella no entiende de qué se trata todo y sigue preguntando qué ocurre, por lo que él le cuelga y le recalca que no es nada extraño.

Lanzamiento de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio a las 9:30 P.M. y entérate de cómo sigue esta historia. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el Escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.