Camilo Cifuentes se pone el reto imitar una conquista al estilo de Pedro, el Escamoso

Pedro, el Escamoso llega con su segunda temporada a las noches de Caracol Televisión con nuevos capítulos y una historia en la que ahora Pedro Jr. será más protagonista, por lo cual todos los fanáticos de esta producción ya se están poniendo en modo 'Mompirri'.

Te puede interesar: Así conoció Laura Junco a Miguel Varoni para Pedro, el Escamoso: "estaba como gelatina"

Camilo Cifuentes se deja contagiar de Pedro, el Escamoso

Vestido al estilo de Pedro Coral, con una camisa de cuello y con un diseño con flores, y acomodándose el cabello con un poco de volumen, el reconocido imitador se dejó llevar por la emoción de los colombianos con el regreso de esta icónica producción y permitió que el espíritu de este personaje se metiera en él para mostrarse en su faceta de enamorado.

Camilo Cifuentes es otro de los miembros del talento de Caracol Televisión que se pone en los zapatos de Pedro, el Escamoso, pero en esta ocasión lo hace en cuestiones del amor, dado que este hombre de la cómica historia se cautiva muy seguido con las mujeres, y actúa un diálogo muy recordado.

Conoce más: Tato intentó ligar con Piroberta al estilo Pedro, el Escamoso: "bella esa mujer"

"De entrada yo veo a esa mujer, a esa mujer gloriosa parada al lado mío y yo que le lanzo la mirada 35 corta y tin, le pico el ojo. Ay no, quien la ve tan presumida si anoche bailé con ella. No acaba de llegar cuando ya me había enamorado, pero yo sabía que mi mirada la había matado y que de mí nunca se iba a olvidar", es lo que se escucha en el video.

Publicidad

Durante este scketch se le puede ver a Camilo Cifuentes haciendo sus mejores caras, enfatizándose en la coquetería cómica, mientras que se esconde, observando a una mujer, detrás de salchichones que están colgados en lo que parece ser un puesto de comida.

Lee también: Carlos Vargas intentó conquistar a Iván Lalinde al mejor estilo de Pedro, el Escamoso

Lanzamiento de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio a las 9:30 P.M. y entérate de cómo sigue esta historia. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!

Publicidad

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el Escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.