Carlos Calero se quebró en llanto al mencionar cómo ha lidiado el reto que vive su familia

Como algo inusual, en esta oportunidad, gracias al estreno de La Descarga, Carlos Calero llegó a Día a Día como un invitado más para hablar sobre su paso por el concurso musical y así revivir todas las emociones que trajo consigo el primer capítulo .

Sin embargo, en medio de la entrevista, los presentadores del matutino tenían varias sorpresas para su colega, a quien lograron conmover hasta las lágrimas y terminó hablando sobre todos los duros retos que ha afrontado a lo largo de este 2024.

Inicialmente, Carlos Calero recibió el mensaje de Nando Torres, un gran amigo quien aprovechó para expresar todo el cariño que tiene por quien se ha convertido en parte de su familia: "la amistad es un tesoro invaluable y de eso sabemos tú y yo, que hemos podido compartir muchas cosas bonitas y otras no tanto. Siempre te he admirado con orgullo y de cómo has centrado tu vida en el amor a Dios y sobre todo en ese amor profundo que sientes por tu familia".

Tras esto y conversar un poco sobre La Descarga, Carolina Soto fue la encargada de entregarle a su compañero ese amuleto con el que carga todos los días: El rostro de Jesucristo y una camándula. Sin embargo, al tener estos elementos en el set no pudo evitar llorar y quebrarse ante sus compañeros.

"Es una fortaleza grande y siempre que tengo un proyecto lo llevo a mi camerino, pongo una virgen, una foto de mi familia y una camándula, que es mi conexión con mi Dios. Siempre que la veo hago una oración", mencionó el presentador entre lágrimas.

Cabe recordar que en estos momentos, la esposa de Carlos Calero, Paulina Ceballos, está luchando contra un cáncer de seno, el cual le diagnosticaron aproximadamente hace tres meses, lo cual ha hecho que sus seres queridos se unan aún más para darle fuerza.

Ante esto, el presentador de La Descarga mencionó que con fe todo es posible y que ha sido eso precisamente lo que lo ha sacado adelante en medio de todo este dolor: "creo que Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia y siempre está ahí presente".

Al terminar este emotivo momento, los presentadores de Día a Día quisieron brindarle su apoyo y demostrarle que están a su lado, por lo que finalizaron dándose un fuerte abrazo.

