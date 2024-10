El emotivo reencuentro entre Gusi y el profesor de música que mencionó en La Descarga

En medio de su paso por Día a Día para comentar cómo se vivió el primer capítulo de La Descarga , Gusi aprovechó para resaltar que es un Mentor que se pone bastante sentimental ante las historias de vida de los aspirantes al concurso musical y deja en claro que se conmueve frente al enorme talento que se presenta en el Tocadiscos.

Al revivir cómo fue la presentación de Edwin Guerra, quien interpretó 'La quiero a morir' acompañado de un arpa, el integrante del programa recibió una sorpresa que estuvo lejos de imaginar y que terminó quebrándolo en vivo.

Gusi lloró en Día a Día



Anonadado y sin entender qué estaba pasando, pues creía que solo estaba escuchando el sonido del arpa dentro del set, el artista fue llevado por Iván Lalinde hasta la terraza de Día a Día para que se reencontrara con quien fue su maestro de música.

Sin siquiera decir una palabra, Gusi empezó a llorar desconsoladamente luego de ver a este hombre que fue fundamental en su carrera y en sus inicios, por lo que prefirió expresar todos sus sentimientos al fundirse en un profundo abrazo con él mientras que su interpretación del instrumento no paraba.

"Gracias, no puedo hablar, quiero decir muchas cosas, pero estoy esperando que se me baje la emoción", dijo el Mentor de La Descarga , quien no podía parar sus lágrimas ante la emotiva situación mientras que Camilo Loaiza, el invitado a Día a Día, destacó que él también había aprendido mucho del intérprete.

Ante esto, el profesor le entregó un valioso regalo a Gusi: Una fotografía en la que salía cuando era un adolescente y estaba haciendo sus bases musicales. A su vez, en esta imagen salían varios de los que eran sus compañeros y que hoy en día siguen dentro de esta industria, tales como el baterista de Maluma, el mánager de Santiago Cruz, entre otros.

Iván Lalinde aprovechó para recordar lo sucedido en el estreno de la segunda temporada de La Descarga y le preguntó a Camilo Loaiza qué sintió cuando el artista lo mencionó: "en el alma, de verdad me llené de nostalgia y recordé cantidades de cosas. Yo pasé por todos los procesos de Gusi".

