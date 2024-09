Esta es la única cosa de la que se arrepiente Natalia del Desafío: Habló de su relación con Kevyn

Una de las polémicas protagonizadas por Natalia en el Desafío 2024 fue su cercanía con Kevyn. Después de haber quedado eliminada en el Box Negro junto a Be, la Súper Humana aceptó la invitación de Día a Día para conversar acerca de temas de la competencia, así como también de la misma convivencia.

En un momento determinado del matutino, la joven se quedó únicamente con dos presentadores, quienes aprovecharon para revivir el instante en que la pareja fue a El Cubo teniendo en cuenta que el finalista sostenía una relación sentimental afuera de La Ciudadela. Al respecto, Iván Lalinde y Catalina Gómez hicieron énfasis en la importancia de no juzgar a las personas y más en este caso porque había "mucha tela para cortar".

Fue justo allí, donde la exintegrante de la casa Tino confesó que siente que su participación dentro del reality, en especial mientras transcurría la última fase, fue muy positiva, pues su rendimiento mejoró mucho más desde que regresó del break.

"Es muy fácil señalar creyéndonos que somos una perita en dulce y no es así, todos cometemos errores, creo que lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Tal vez en el reality se vio mucho como si yo fuera la que cortejó a Kevyn y las cosas no fueron así, él me conquistó durante mucho tiempo, fue muy lindo y ya, yo guardo eso", explicó.

Por otro lado afirmó que solo se arrepiente de una cosa en el programa de Caracol Televisión y es haber juzgado a Santi antes de tiempo y solo por fiarse de las apreciaciones de sus demás compañeras: "De lo único que yo me arrepiento en el Desafío es de haberme dejado llevar de las cosas que me decían en cuanto a Santi (...) Luego lo conozco y yo 'lo siento', le pedí perdón, es una persona maravillosa", dijo en medio de la transmisión.

