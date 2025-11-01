Dani mandó pulla a Zambrano por enchalecar a Tina: “ella no le siguió la corriente”

El capítulo 85 del Desafío del Siglo dejó una nueva sentenciada, ya se conoce el nombre de la mujer que se enfrentará con Mencho en el Box Negro. El Chaleco tiene nombre y se trata de Tina, quien deberá medirse con su contrincante de Gamma para conservar su cupo dentro del juego.

Un tema que no ha pasado desapercibido es que después de la prueba en el Box Amarillo y durante la charla con Andrea Serna, Zambrano fue cuestionado acerca de las decisiones que podrían marcar el destino del juego en este momento de la competencia.

Fue entonces cuando mencionó: “hay que mirar a quién ponerle el Chaleco porque todos son buenos, Kati es súper buena en el Box Negro, Rosa también, ya lo rectificó, Tina es un poquito ahí… más o menos en el Box Negro, pero hay que jugar estratégicamente”. Sus palabras parecen no haber pasado desapercibidas, pues Gamma eventualmente le envió la Sentencia a Tina.

Hermana de Tina habla de Zambrano

Posteriormente, en el post show de ditu, los presentadores decidieron llamar a Dani, la melliza de la desafiante para que diera su opinión sobre lo ocurrido con la joven y Zambrano, momento en el que aprovechó para lanzarle una pulla al competidor.



La exparticipante insistió en que “Zambrano usó todas las técnicas posibles para tirarle el chaleco a Tina” y continuó asegurando: “es una persona que desde el primer momento que Tina no le prestó atención lo único que hace es hablar de ella, de su rendimiento, dice que no se destaca, la juzga, y bueno, Tina ya ha venido de tres muertes, él solo ha venido de una. No tiene argumentos para hablar”.

De la misma forma, Dani dijo que de una u otra forma, “todas las chicas que le seguían la corriente a Zambrano eran protegidas por él, pero Tina no lo hizo y por eso ahora lo único que hace es atacarla y subestimarla frente a sus compañeros y al equipo Gamma”, comentó.

Finalmente, explicó que en las etapas iniciales de la competencia Zambrano tuvo cercanía con Yudisa, Mencho y Rosa porque compartían en el mismo equipo y posteriormente con Katiuska, pues ya se conocían antes de entrar al reality de los colombianos, debido a esto, Tina es, según ella, la que el deportista, “va a querer atacar”.

