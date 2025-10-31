Tina se va contra Zambrano por perder la prueba: “Todo el tiempo que tuvo y Gio le ganó”

Omega fue el primero en llegar al obstáculo donde debían tener una muy buena definición. Cada uno de los participantes debía lanzar un disco para tumbar un tótem, y tras esto, obtener la victoria. Katiuska fue la primera en derribar el que estaba al comienzo de la pista, posteriormente, Rosa lo hizo, le siguió Rata, quien había tumbado el más alto, pero como lo debían hacer en orden, les tocó ponerlo y dejar que cayera el que le tocaba en su turno.

Finalmente, llegó Zambrano, hizo varios intentos para poder derribar el tótem, pero se le fue dificultando. En medio de esta situación, Tina y Leo, quienes estaban en la casa Omega, estaban molestos porque veían que habían perdido mucha ventaja, la que ganaron al comienzo del Box Amarillo.

Por su parte, Leo les gritaba a ellos cómo debían hacer para tumbar esas fichas. Hasta le dijo a Zambrano que era como un disco normal que utilizan para jugar. Mientras el atleta hacía maromas para intentar ganar, Gamma también estaba poniendo todo su empeño.

Primero lo tumbó Mencho, después Yudisa, posteriormente Potro y el que les dio la victoria, Gio. Ninguno se demoró mucho en su turno, y por eso terminaron rápido. Cuando terminaron, Tina estaba indignada con el resultado, porque afirmó que Zambrano perdió mucha ventaja y que él habla mucho, le ganó su oponente.

Asimismo, entre la melliza y Leo indicaron que ahora les iba a tocar dormir en el piso y no iban a estar cómodos en su cama. Hubo un momento de tensión, porque pensaron que iban a ganar, pero no les salió como ellos esperaban. Ahora esperan a su equipo en la casa, para dialogar lo sucedido y esperar el chaleco para una mujer.

