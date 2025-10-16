Tina no se guardó insultos contra Zambrano por compararla con Grecia

En el capítulo 73 del Desafío Siglo XXI se vivió una intensa competencia en el Box Amarillo, en la que los equipos luchaban por la comida del ciclo 14 y el poder de asignar el primer chaleco femenino. Al finalizar la prueba, Rosa y Zambrano culparon a Tina de la derrota, pues falló en varias oportunidades al intentar encestar la pelota, lo que retrasó a Omega.

Tina se ofendió con Zambrano por compararla con Grecia

Ya en la casa, Tina se desahogó con Eleazar y le confesó que se sintió frustrada en la pista, pero también incómoda al escuchar las críticas de sus compañeros: “Yo sentí que en la pista di todo de mí”.

Más adelante, expresó su molestia con Zambrano por una comparación que la hizo estallar: “Zambrano me sacó la piedra, dizque ‘¿eres igualita a Grecia?’ Bobo ese. Oigan al otro, disque todas delicaditas”.

Eleazar trató de calmarla diciéndole que “hay que saberlo llevar” y, entre risas, agregó que para él, ella lo había hecho perfecto.



Mientras tanto, en Gamma también comentaron la situación. Gio, visiblemente molesto con sus rivales, opinó: “Tina es nuestro comodín, pero para que se quede”, insinuando que no la consideraban una mujer fuerte o competitiva.

Zambrano y Rosa criticaron a Tina

Rosa, por su parte, señaló que la derrota se debió a la mala puntería de su compañera y le recordó que no debía frustrarse, sino dar siempre hasta la última gota para obtener buenos resultados.

Finalmente, Eleazar intentó ponerle fin al conflicto afirmando que la responsabilidad debía ser compartida: “La derrota fue del equipo. Hubo errores, sí, pero hay que aceptarlos y seguir adelante”.

