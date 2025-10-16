En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Tina no se guardó insultos contra Zambrano por compararla con Grecia

Tina no se guardó insultos contra Zambrano por compararla con Grecia

Tina, integrante de Omega, se mostró ofendida ante los comentarios de Zambrano, quien la comparó con Grecia por su puntería en el Box Amarillo, donde su equipo perdió la prueba por la comida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad