Tina no quiere soltar a Leo, a pesar de que está con Eleazar: Andrea Serna se entera de su relación

Tina le dice al capitán de Alpha que no le gusta que esté alejado y este responde que prefiere evitar problemas con Eleazar. Leo confiesa que se puso celoso porque él se la quitó.