En vivo
La Influencer
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quiénes quedaron sentenciados en el ‘Desafío’ HOY y por qué fueron dos duplas

Quiénes quedaron sentenciados en el ‘Desafío’ HOY y por qué fueron dos duplas

Rata es el encargado de llevar el chaleco tras la prueba del Box Blanco. Además de esto, el equipo verde debe ir a Playa Baja, pues no tienen dinero suficiente para pagar el arriendo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad