En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciada en el 'Desafío': se conoce quién irá al Box Negro con Mencho

Quién quedó sentenciada en el 'Desafío': se conoce quién irá al Box Negro con Mencho

Luego de que Gamma ganará la prueba de Sentencia y Bienestar, ellos tomaron la decisión que dárselo a Tina, porque Mencho indicó que tiene una cuenta pendiente con su compañera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad