Quién quedó sentenciada en el 'Desafío': se conoce quién irá al Box Negro con Mencho

En este capítulo 85 del Desafío Siglo XXI, hubo un momento de mucha tensión, en donde Katiuska no aguantó la tristeza, porque pensó que el chaleco se lo iban a poner a ella. Ella cree que Mencho es la Elegida por un comentario que le dijo Potro, por lo cual, se achantó porque no quiere irse de forma automática.

Mira también: Zambrano le reprocha a Rata porque Omega perdió la prueba del 'Desafío': "Te faltó calle"



Quién quedó sentenciado en el Desafío

Minutos después, entró la compañera de Gamma con el maletín, saludó a todos lo de Omega y les dijo que ella ya se había enfrentado con Rosa, que a Katiuska la respeta mucho y que el turno ahora es para Tina.

“Quiero enfrentarme contigo, vamos a darla toda y que Dios nos permita volver a la que quede y seguir dándola muchachos”, expresó la mujer. Tras esto, le ponen en chaleco y unos segundos después, Katiuska volvió a sonreír. Zambrano la molestó, porque no le pusieron la prenda roja como lo estaba suponiendo, a lo que ella le dice.

Publicidad

Publicidad

“Ven escúchame. Potro y Gio me defendió, porque de Gio acepto que me respete. Pero dime, si no es la Elegida, estoy segura”. Posteriormente, Zambrano le dice que apuesten, pero la mujer le indica que no. Ahí Mencho se despidió de todo, les dijo que los quería y que se disfrutaran cada segundo de lo que queda del programa.

Mira también: Qué le pasó a Mencho en la prueba del 'Desafío': se tuvo que devolver y Gio se desesperó

Cuando ya partió de la casa, hacia Gamma, Katiuska insistió que la pesista es la Elegida, mientras que Rosa y Zambrano le dijeron que no. Después, se le acercó a Tina para decir que Potro le dijo eso, y tras esto, le pidieron que no le dijera nada a la melliza, porque la iba a predisponer al tener el chaleco con la posibilidad de irse del Desafío Siglo XXI.

Katiuska no se quedó callada y dijo que ahora no puede expresarse, y le dice a Tina que le parece muy raro. Y que si es de esa manera, él tuvo que haber metido las manos para que no le llegar la temida prenda roja a la capitana de Omega.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.