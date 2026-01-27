Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

Quién ganó el Desafío HOY 27 de enero en el Box Azul: capítulo 123 del reality - CaracolTV

Gamma y Neos llegan al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios. Potro llama particularmente la atención de Sebastián Martino debido a un gesto que protagoniza en la zona de definición.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el Desafío HOY 27 de enero: juez notó irregularidad con un participante

Gamma y Neos llegan al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios. Potro llama particularmente la atención de Sebastián Martino debido a un gesto que protagoniza en la zona de definición.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (30).jpg