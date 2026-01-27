Quién ganó el Desafío HOY 27 de enero: juez notó irregularidad con un participante

El capítulo 123 del 'Desafío del Siglo XXI' se centra en el desarrollo del Desafío de Sentencia y Servicios, una prueba que se realiza en el Box Azul y que reúne a dos parejas por cada equipo. En esta competencia también se juegan 40 millones de pesos, la Moneda Dorada, que permite a un participante acceder a la Máquina de Dinero, y la Suite ditu como parte de los beneficios disponibles.

Quién ganó el Desafío hoy 27 de enero

El resultado del Desafío de Sentencia y Servicios se define a favor del equipo Gamma. La victoria se da debido a que Neos pierde ventaja tras la decisión de Potro de ir por la Moneda Dorada y por el tiempo adicional que se consume cuando solicita repetir el ejercicio ante el juez.



Qué pasó en la prueba del 'Desafío' este 27 de enero

Por el equipo Neos participan Valentina y Rata como una de las parejas, mientras que Deisy y Potro conforman la segunda dupla. Por el equipo Gamma compiten Rosa y Gero, junto a Kevyn y Tina.





El desarrollo de la competencia avanza conforme ingresan los participantes a la pista. Potro es el primero del equipo Neos en salir a competir. Durante su recorrido, decide ir por la Moneda Dorada, acción que incide en el tiempo total de su equipo dentro de la prueba.

En el transcurso de la prueba, durante la instancia de definición, Potro llama la atención de Sebastián Martino, juez del programa, debido a un gesto que tiene en el último obstáculo. Martino indica que el concursante sopló una esfera para intentar introducirla en un hueco ubicado sobre una superficie en modo de ruleta. A partir de esta intervención, solicita repetir el ejercicio. Esta situación genera una nueva ejecución de la acción, lo que implica una pérdida adicional de tiempo para el equipo Neos dentro de la competencia.

Mientras la prueba continúa, las parejas del equipo Gamma avanzan en sus respectivos turnos. Rosa participa en la pista y se destaca por la rapidez con la que completa su recorrido, aportando al desempeño general de su equipo. Gero, Kevyn y Tina también cumplen con las etapas asignadas dentro de circuito, siguiendo el orden y las reglas establecidas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.