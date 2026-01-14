Publicidad

Quién ganó HOY el Desafío de Sentencia y Bienestar: ¿primera vez que nadie se cayó?

Neos y Gamma eran conscientes de que perder las comodidades es algo que debilita, por lo que en esta pista de aire los competidores tuvieron evitar el piso para no tener que dormir en él en casa.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
