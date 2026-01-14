Quién ganó HOY el Desafío de Sentencia y Bienestar: ¿primera vez que nadie se cayó?

Llegó la tercera prueba del ciclo 21 del Desafío Siglo XXI, en la que cada escuadra compitió con dos parejas. Por el equipo Gamma participaron Tina con Kevyn y Zambrano con Miryan, mientras que por Neos lo hicieron Julio junto a Sofía y Potro con Deisy.

¿Cómo fue la prueba en el Box Blanco?

La competencia se desarrolló por relevos. Cada desafiante enfrentó primero un tramo de tuercas y aros que debía atravesar, seguido de estribos y escaleras colgantes. Posteriormente, superó cuerdas y plataformas hasta llegar a un balón, del cual debía tomar una esfera de metal.



Para ascender al nivel superior, los competidores caminaron sobre una red inestable colgada en forma de U. Ya en el segundo piso, colocaron la esfera en un gancho y, con ayuda de una cuerda, la bajaron para hacerla rodar por una rampa llena de pines, buscando que cayera en uno de los tres cajones ubicados al final. El equipo que logró ubicar primero sus cuatro esferas se quedó con la victoria.



Quién ganó la prueba de hoy en el Desafío

La victoria fue para el equipo naranja, Gamma, que volvió a imponerse en la competencia. Con este triunfo, sumaron su tercer triunfo consecutivo en el ciclo 21, asegurando prácticamente el título como el mejor equipo del ciclo.

