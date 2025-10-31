En vivo
Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: la puntería jugó una mala pasada

Omega y Gamma se enfrentaron en el Box Amarillo, y la final de la prueba, un equipo tuvo mejor definición y por eso se llevaron la victoria. Ahora la tarea será elegir el chaleco para un participante.

