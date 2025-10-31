Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar: la puntería jugó una mala pasada

Este viernes, 31 de octubre, Omega y Gamma se vieron de nuevo las caras en el Box Amarillo, exactamente en la prueba de Sentencia. En esta oportunidad, los equipos quedaron armados de la siguiente manera.

Omega: Katiuska, Zambrano, Rosa y Rata

Gamma: Gio, Yudisa, Mencho y Potro



Quién ganó la prueba del Desafío

Desde que comenzó la prueba, Omega tomó la delantera y en cada uno de los obstáculos fueron dando lo mejor, para no ser alcanzados. Tuvieron un poco de ventaja a pesar de estar atados con una cuerda, ninguno se cayó y siempre fueron lo más rápido posible.

Ahora bien, cuando llegaron al momento de la definición, Gamma llegó con toda y tuvo mejor puntería. Por lo cual, cuando a los dos equipos les faltaba solo un tronco para dejar caer, ahí Gio lanzó con todas sus fuerzas unos discos para obtener la victoria.

Cómo era la prueba del desafío

Los cuatro integrantes del equipo partieron encadenados por la cintura. El primer reto consistió en cruzar dos troncos por arriba y dos por debajo mientras removían piedras. Luego escalaron una rampa para llegar a una malla, que atravesaron con arrastre bajo.

Después saltaron a la fosa y enfrentaron dos muros que superaron por arriba. Más adelante descendieron por una rampa gigante y, en el segundo tramo del Box, pasaron por un quiebrapatas hasta llegar a una zona de equilibrio con troncos, que debían cruzar sin caer.

Los desafiantes ingresaron a un túnel de sube y baja para alcanzar una plataforma, donde tomaron cuatro discos antes de regresar al punto de inicio. Cerca de la línea de partida, los cuatro se ubicaron sobre una caneca desde la cual cada uno lanzó un disco con el objetivo de derribar, en orden, cuatro grandes tótems ubicados a distintas alturas. Tras completar la pista, Gamma se llevó la victoria gracias a su mejor puntería.

