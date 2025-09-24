Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo: mira cuál fue el millonario premio

En este capítulo 59 del Desafío Siglo XXI, la presentadora Andrea Serna solicitó dos hombres y dos mujeres para completar el circuito. Los equipos que fueron a competir quedaron de la siguiente manera:

Alpha: Manuela, Tina, Leo, Eleazar

Gamma: Mencho, Rosa, Gio, Potro

Omega: Miryan, Katiuska, Juan, Rata



Quién ganó la prueba del Desafío

En medio de una final reñida, Alpha logra quedarse con el primer puesto. Eleazar era el que debía tener mucha precisión para tumbar todas las fichas que había armado. Aunque se demoró armando el cubo, lo derribó antes que Juan y Potro.

Ellos estaban demasiado felices, porque en las anteriores pruebas Omega se había llevado la victoria. Por lo tanto, Valentina, desde la casa, no dudó en gritar por lo emocionada que estaba a su equipo ganador.



De qué trató la prueba del Desafío

Esta fue una competencia por relevos. Cada desafiante enfrentó primero una rampa para saltar a la piscina donde escalaron una pirámide de cuerdas. En la punta de esta, tomaron una ficha para continuar con el circuito.

Posteriormente, salieron de la piscina para después escalar una pirámide más y ahí tomar una segunda ficha. Luego sumergirse en la siguiente piscina que está al fondo de esta. Tres jugadores regresarán con tres fichas cada uno.

El cuarto cruzar toda la pista para recoger en el segundo piso del Box Azul seis balones con los que llegaron al punto de partida. Ahí debía armar un cubo con el nombre del equipo y derribarlo.



Quién fue el Mejor Equipo del Ciclo

Tras la prueba, Andrea Serna confirma que el Mejor Equipo del Ciclo fue Omega y se llevó 20 millones de pesos y el ganador de este Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, que fue Alpha, obtuvo 10 millones de pesos.

