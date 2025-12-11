Publicidad

Qué le pasó a Deisy en la prueba: Rata se desesperó y cuestionó su participación - CaracolTV

En el Box Amarillo, en donde estaba compitiendo con Miryan y Sofía, Rata le empezó a gritar a Deisy para que lograra el objetivo. Ella dijo que no se había rendido, y que seguía luchando.

Qué le pasó a Deisy en la prueba: Rata se desesperó y cuestionó su participación

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 11 de dic, 2025
