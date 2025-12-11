Qué le pasó a Deisy en la prueba: Rata se desesperó y cuestionó su participación

En este capítulo 110 del Desafío Siglo XXI empezó con la prueba de las Capitanas. Sofía (Neos), Deisy (Alpha) y Miryan (Gamma) se midieron en el Box Amarillo, en donde el dinero y su equipo estaba en juego.

Qué pasó con Deisy en el Desafío

Todas las mujeres empezaron con la mejor actitud, porque ninguna quiere perder, sino poder llevarle la victoria a su escuadrón. Ahora bien, antes de empezar la prueba, Rata le dedicó unas palabras a Deisy y ella casi llora por el momento tan emotivo.



“Creo que la vida este año, yo decía que los astros se habían alineado muy bonito, porque se le había cumplido el sueño de estar acá. Salió y regresó, y hoy tiene una gran oportunidad. Hoy no es como pensar en el dinero, sino en que lo va a hacer muy bien, y que es muy capaz de cualquier cosa que se proponga”, afirmó.

Posteriormente, cuando Deisy ya se encontraba en la prueba, ella empezó a tener problemas para pasar un obstáculo. Al ver que no podía subir la caja, Rata le gritó desde la casa Alpha, y ella afirmó que no se había rendido. Luego, ella siguió dando lo mejor, y sus compañeros también la apoyaban para no decaer.





Mientras esto ocurría, Miryan y Sofía seguían dándolo todo en la pista. Cuando Deisy entró al obstáculo del arrastre bajo, estuvo intentando varias veces, pero no lograba avanzar. Se quedó ahí atrapada y hasta Rata dijo que, ella vea varias posibilidades en las pruebas, no entendía como ahí no lo estaba logrando.

Es de destacar que, todos tenían la esperanza en Deisy, porque es una gran competidora. Hubo desesperación por parte de Rata, al ver que su novia se había estancado en este punto de la competencia.

